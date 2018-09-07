Индонезия не поддержала резолюции Межпарламентской ассамблеи АСЕАН

Сингапур, , 15:40 — REGNUM Парламентская делегация из Индонезии больше не поддерживает политические резолюции, которые обсуждались на заседании политического комитета 39-ой сессии Межпарламентской ассамблеи АСЕАН 5 сентября, сообщает Sindonews.

Причина заключается в том, что Мьянма отказалась обсуждать совместную резолюцию, связанную с гуманитарным кризисом в штате Ракхайн.

«Будучи частью международного сообщества, после того, как Межпарламентский союз и Организация Объединенных Наций обнародовали резолюции по гуманитарному кризису в Мьянме, Межпарламентская ассамблея АСЕАН также должна выпустить аналогичные резолюции», — заявил Фадли Зон, возглавлявший парламентскую делегацию Индонезии на заседании в политическом комитете 5 сентября.

Фадли Зон объяснил, что Индонезия была открыта к диалогу, однако делегация Мьянмы не шла на диалог. Такое отношение мешает Межпарламентской ассамблее АСЕАН продвинуться по вопросу геноцида мусульманского населения в Мьянме.

«Мы призываем парламенты других стран АСЕАН не закрывать глаза на гуманитарные проблемы, которые происходят в наших странах и могут повлиять на стабильность АСЕАН», — заявил Фадли Зон.

«То, что происходит в штате Ракхайн не только внутренняя проблема, как заявляет делегация Мьянмы. Проблема стала региональной и даже международной. Бангладеш, Индонезию, Малайзию она уже затронула», — подчеркнул Фадли Зон.

Напомним, 39-я сессия Межпарламентской Ассамблеи АСЕАН (AIPA) проходит в Сингапуре с 3 по 7 сентября 2018 года.

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