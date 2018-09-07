В 2019 году затраты Украины на оборону впервые превысят 5% ВВП

Киев, , 15:30 — REGNUM Правительство Украины увеличит финансирование сектора безопасности и обороны до 7,122 млрд долл, что превысит 5% ВВП. Это на 815 млн долл больше, по сравнения с затратами 2018 года. Об этом 7 сентября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству».

«Вчера на СНБО мы рассматривали вопрос безопасности. Президент правильно сказал, что гарантия нашей независимости — это украинское войско. Но я бы еще добавил, что гарантией нашей независимости есть не только наше войско, но и сильная национальная экономика… Правительство внесло предложение на СНБО увеличить оборонный бюджет на 23 млрд грн (815 млн долл.) — до 201 млрд грн из спецфонда. Это колоссальный ресурс, который будет выделен в следующем году — максимальный за все периоды», — сказал Гройсман.

По его словам, этих средств будет вполне достаточно при условии эффективного и открытого использования. Гройсман пояснил, что деньги пойдут на обновление вооружения и повышение заработных плат украинским военным.

«Расходы будут 5,1% ВВП. То есть, фактически, даже преувеличим то, что предусмотрено законом. Рассчитываем, что силовыми ведомствами будут приняты все меры для эффективного использования ресурса и повышения заработной платы особенно тем, кто в условиях войны защищает наше государство», — добавил Гройсман.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить украинских военных на Донбассе новыми видами вооружений.

«Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве опытных образцов, должно незамедлительно поступить в войска. Иначе — это все показуха. Иначе этого всего не нужно. Действительно говорят: «На друга и партнера надейся, но опирайся на собственные силы». Я отдельно подчеркиваю — украинская армия является гарантом украинской независимости. Мы привыкли раньше говорить, что Будапештский меморандум там является гарантом, прочее … Нет. Мы исправляем эти подходы», — добавил Порошенко во время заседания СНБО 6 сентября.

Напомним, вчера, 6 сентября, СНБО Украины утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год.

Как сообщила пресс-служба секретаря ведомства Александра Турчинова, на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.

«Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих», — сказал Турчинов.

Он отметил, что среди приоритетных направлений финансирования на следующий год — выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, крылатых ракет), а также усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации ВСУ.

Также будет продолжена реализация государственной политики в сфере кибербезопасности. Кроме того, правительство заложит средства на развитие и модернизацию спецсвязи, выполнение Национальной разведывательной программы на 2016−2020 годы, а также на усиление контрразведывательной защиты, борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Напомним, 30 июля министр обороны Украины Степан Полторак попросил премьер-министра Гройсмана рассмотреть вопрос о дополнительном выделение из бюджета в 2018 году 159 млн долл на повышение зарплат военнослужащим.

«Причиной возможного увольнения с военной службы после окончания контракта является недостаточный уровень денежного обеспечения (36% опрошенных). В начале 2016 года минимальный размер денежного обеспечения военного составлял 7 тыс. грн. В то время это была достаточно значительная сумма», — сказано в письме Полторака в адрес Гройсмана.

Как сообщалось, согласно принятому Верховной Радой государственному бюджету на 2018 год, расходы по линии министерства обороны выросли почти на 25% (в сравнении с 2017 годом) и составили более 86 млрд грн (3,047 млрд долл). При этом на министерство внутренних дел заложили 10,9 млрд грн (386 млн долл). На деятельность Главного управления разведки и службы внешней разведки выделил 4,1 млрд грн (145 млн долл).