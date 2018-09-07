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Круглый стол: «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности»

Политика

Анонс двадцатого заседания Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM

Москва, 7 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  11 сентября в пресс-центре REGNUM состоится двадцатое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2018: общие тренды и региональные особенности».

Вопросы для обсуждения:

  1. Влияние федеральной власти и национальной повестки дня на ход кампании.
  2. Высокая дифференциация результатов по территориям и ее причины.
  3. Выборы губернаторов: интерес элиты, качество конкуренции, структура поддержки провластных кандидатов.
  4. Региональные и муниципальные кампании.
  5. Партии перед новыми вызовами. Вызовы для «Единой России».

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Время проведения: с 13:00 до 15:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж).

Регистрация участников и аккредитация СМИ:

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Анонсы мероприятий пресс-центра ИА REGNUM
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