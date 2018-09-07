Путин предупредил о возможных провокациях с химоружием в Сирии

Тегеран, , 15:28 — REGNUM В ходе трёхсторонней встречи в Иране по международному урегулированию сирийского конфликта президент России Владимир Путин заявил, что в Идлибе террористы готовят провокации — в том числе с использованием химоружия. Об этом сообщает 7 сентября RT.

По словам российского лидера, в настоящее время оставшиеся группировки экстремистов сосредоточены в провинции Идлиб.

«Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия», — подчеркнул глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб террористами при активном участии британских спецслужб готовится провокация с использованием химоружия.

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