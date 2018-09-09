Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
05:21:55 МСК

Мэра и депутатов горсовета Абакана выбирают в Хакасии

Политика

На пост градоначальника претендуют шесть человек

Абакан, 9 сентября 2018, 04:05 — REGNUM  В столице Хакасии — городе Абакане — сегодня, 9 сентября, выбирают мэра и депутатов горсовета.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пост градоначальника претендуют шесть человек — Николай Булакин («Единая Россия»), Сергей Ербягин («Зелёные»), Василий Мельцер (самовыдвижение), Анастасия Мох (КПРФ), Ирина Тангаева («Коммунисты России»), Андрей Эртель (ЛДПР).

Что касается горсовета, предыдущий состав был избран в 2013 году.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM также в единый день голосования-2018 в Хакасии пройдут выборы главы и парламента региона, мэра Саяногорска.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Абакана и депутатов горсовета в 2018 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить