Мэра и депутатов горсовета Абакана выбирают в Хакасии

Абакан, , 04:05 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане — сегодня, 9 сентября, выбирают мэра и депутатов горсовета.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пост градоначальника претендуют шесть человек — Николай Булакин («Единая Россия»), Сергей Ербягин («Зелёные»), Василий Мельцер (самовыдвижение), Анастасия Мох (КПРФ), Ирина Тангаева («Коммунисты России»), Андрей Эртель (ЛДПР).

Что касается горсовета, предыдущий состав был избран в 2013 году.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM также в единый день голосования-2018 в Хакасии пройдут выборы главы и парламента региона, мэра Саяногорска.