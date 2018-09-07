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Премьер-министр Украины анонсировал повышение цены на газ

Политика

Повышение цены является одним из ключевых условий МВФ, а Украина готова выполнять условия кредиторов

Премьер-министр Украины анонсировал повышение цены на газ
Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия
Газовая плита

Киев, 7 сентября 2018, 15:19 — REGNUM  Правительство Украины не допустит дефолт и будет выполнять все условия международных кредиторов, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман 7 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сейчас пришло время платить и выполнять условия международных партнеров, среди которых, в том числе, и единая цена на газ для промышленности и населения», — заявил Гройсман.

Глава украинского правительства отметил, что в плачевном состоянии украинской экономики виновато правительство времён президента Виктора Януковича:

«С 2005 года по 2013 год у нас накопилось $50 млрд внешних долгов. Кто брал эти деньги и куда девал я знаю. Бывшие руководители вместо того, чтобы вложить их в развитие государства, довели ситуацию до критической», — заявил Гройсман, не уточнив, ни кого он имеет в виду, ни куда пропали деньги.

Напомним, 6 сентября на Украине начала работу миссия МВФ, которая решит выдавать или не выдавать стране очередной транш. Основными условиями для положительного решения вопроса с кредитом являются создание антикоррупционного суда и повышение цен на газ для населения.

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Украина и МВФ
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