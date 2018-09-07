Украинское издание добилось возбуждения уголовного дела против «волонтеров»

Киев, , 15:15 — REGNUM Расследование угроз, поступивших в адрес украинского издания «Страна.ua», начнет полиция по решению суда, сообщает 7 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, ранее «Страна» выложила видеозапись, где видно, как спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) штурмует добровольцев в Донбассе. После этого в адрес «Страны» начали поступать угрозы расправы от «волонтеров». Издание подало заявление в полицию, однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело. Тогда украинские журналисты обратились в суд, который поддержал иск и обязал полицию начать расследование.

Напомним, на оппозиционные СМИ на Украине нередко оказывается давление как со стороны властей, так и со стороны украинских националистов.