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Владимирский суд отказал Максиму Шевченко в иске к СКР

Политика

Решение принял Октябрьский районный суд

Владимирский суд отказал Максиму Шевченко в иске к СКР
Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Отказ

Владимир, 7 сентября 2018, 15:10 — REGNUM  Октябрьский районный суд Владимира прекратил производство по иску несостоявшегося кандидата в губернаторы Владимирской области Максима Шевченко к региональному управлению СКР. Информация была опубликована на сайте суда 7 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Максим Шевченко пытался оспорить решение Следственного комитета. Следователи не стали начинать доследственную проверку по заявлению Максима Шевченко о давлении на депутатов, которое якобы оказывалось со стороны администрации региона. В своем ответе СКР сослался на решение Владимирского областного суда, который не восстановил Максима Шевченко на выборах.

«Не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке административного судопроизводства», — говорится в картотеке суда в графе «основания для выбранного результата события».

Как сообщил портал «ПроВладимир», причиной для прекращения дела стало ходатайство представителя СКР, который заявил, что инкриминируемые действия должны рассматриваться в порядке уголовного судопроизводства, а не административного.

«Предметом заявленных требования является восстановление якобы нарушенного права на доступ к правосудию, в связи с чем указанное заявления подлежит рассмотрению судом в порядке уголовного судопроизводства», — цитирует издание представителя СКР.

Представители Максима Шевченко намерены обжаловать решение.

ИА REGNUM напоминает, что 6 сентября Максим Шевченко потерпел еще одну неудачу — Верховный суд РФ не удовлетворил его жалобу, в которой кандидат просил отменить решение избиркома об отказе в регистрации.

Читайте ранее в этом сюжете: Максим Шевченко будет добиваться отмены муниципального фильтра на выборах

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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