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Доза примененного в Солсбери «Новичка» могла убить 4 тыс. человек — СМИ

Политика

Примененное в Солсбери вещество было 100-процентным боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», заявил The Times источник в области безопасности

Лондон, 7 сентября 2018, 15:13 — REGNUM  Доза нервно-паралитического вещества, которым якобы отравились бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, хватило бы для убийства четырех тысяч человек, сообщает 7 сентября The Times со ссылкой на источник в области безопасности.

По данным источника, примененное вещество было 100-процентным боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое в разы токсичнее боевых отравляющих веществ, созданных в середине прошлого века в Соединенном Королевстве.

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к данному делу двух граждан России, которых она назвала «сотрудниками ГРУ». Однако никаких серьезных доказательств Лондон так не предъявил.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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