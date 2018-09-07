Доза примененного в Солсбери «Новичка» могла убить 4 тыс. человек — СМИ

Лондон, , 15:13 — REGNUM Доза нервно-паралитического вещества, которым якобы отравились бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, хватило бы для убийства четырех тысяч человек, сообщает 7 сентября The Times со ссылкой на источник в области безопасности.

По данным источника, примененное вещество было 100-процентным боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое в разы токсичнее боевых отравляющих веществ, созданных в середине прошлого века в Соединенном Королевстве.

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в причастности к данному делу двух граждан России, которых она назвала «сотрудниками ГРУ». Однако никаких серьезных доказательств Лондон так не предъявил.

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