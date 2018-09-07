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Жителей Македонии призвали проявить активность на референдуме

Политика

По словам канцлера Австрии Себастьяна Курца, Евросоюз будет полноценным только при участии Западных Балкан

Вена, 7 сентября 2018, 15:08 — REGNUM  Канцлер Австрии, действующего государства-председателя Совета Европейского Союза (ЕС), Себастьян Курц призвал жителей Македонии принять участие в референдуме о перемене названия государства. Свое обращение он опубликовал на официальной странице в Twitter 7 сентября.

«Я призываю народ Македонии воспользоваться его демократическим правом и принять участие в референдуме. Наша цель — интеграция в ЕС всех западнобалканских государств, только тогда ЕС будет завершен», — написал Курц после встречи с премьер-министров Македонии Зораном Заевым.

Напомним, референдум запланирован на 30 сентября. На голосование будет вынесен вопрос «Поддерживаете ли Вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?» Согласно договору с Грецией, планируется смена названия страны на «Республика Северная Македония».

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