Жителей Македонии призвали проявить активность на референдуме

Вена, , 15:08 — REGNUM Канцлер Австрии, действующего государства-председателя Совета Европейского Союза (ЕС), Себастьян Курц призвал жителей Македонии принять участие в референдуме о перемене названия государства. Свое обращение он опубликовал на официальной странице в Twitter 7 сентября.

«Я призываю народ Македонии воспользоваться его демократическим правом и принять участие в референдуме. Наша цель — интеграция в ЕС всех западнобалканских государств, только тогда ЕС будет завершен», — написал Курц после встречи с премьер-министров Македонии Зораном Заевым.

Напомним, референдум запланирован на 30 сентября. На голосование будет вынесен вопрос «Поддерживаете ли Вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?» Согласно договору с Грецией, планируется смена названия страны на «Республика Северная Македония».