Волгоградцы выбирают депутатов городской думы

Волгоград, , 08:01 — REGNUM В Волгограде начались выборы депутатов Волгоградской городской думы. 9 сентября жителям города предстоит выбрать 36 депутатов, которые в ближайшие пять лет будут представлять их интересы в думе.

Всего на места в думе претендуют представители десяти партий. Это КПРФ, «Альянс зеленых», ЛДПР, «Единая Россия», «Коммунисты России», «Родина», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа» и «Казачья партия». Депутаты будут избраны по смешанной систему: 18 человек пройдут в думу по общему списку, 18 — по одномандатным округам.

Отметим, что всего в регионе 9 сентября выборы пройдут в 22 районах и трех городах. Так, выборы гордумы пройдут и во втором по величине городу области — Волжском. Всего в регионе откроется 666 избирательных участков. Общее количество избирателей — 1,15 млн человек. Безопасность на участках будут обеспечивать более 2 тыс. сотрудников полиции.