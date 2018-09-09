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Во Владимирской области начались выборы губернатора и депутатов ЗС

Политика

В регионе открылось 985 избирательных участков

Во Владимирской области начались выборы губернатора и депутатов ЗС
Flying Russian
Золотые ворота во Владимире

Владимир, 9 сентября 2018, 08:02 — REGNUM  Во Владимирской области стартовали выборы губернатора и депутатов регионального заксобрания. В 8:00 9 сентября в области открылось 985 участков, среди которых три временных. Они расположены в больницах области. В списки избирателей включены более 1,13 млн человек.

Всего в регионе 9 сентября проходит 17 избирательных кампаний. Две из них — регионального значения. На пост губернатора претендуют четыре человека. Это Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР).

В региональное заксобрание по единому округу хотят пройти представители семи партий. Всего в бюллетени включено 434 кандидата — они претендуют на 38 мандатов.

Отметим, что на 44 избирательных участках в Александровском районе будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Они получены из Тамбовской области.

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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