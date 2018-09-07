Депутаты Верховной рады донесли в СБУ на инакомыслящего коллегу

Киев, , 14:58 — REGNUM Запрос в СБУ и Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания с просьбой дать оценку высказываниям депутата Верховной рады Евгения Балицкого направили двое депутатов Верховной рады. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко 7 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутат Балицкий 5 сентября 2018 года в эфире оппозиционного телеканала NewsOne заявил, что жители Крыма добровольно проголосовали за воссоединение с Россией, поскольку не приняли итогов майданного путча, реванша бандеровского нацизма на Украине и связанных с ним ужасов — безнаказанное сожжение людей в Одессе и гражданскую войну в Донбассе. Депутат заявил, что он надеется на возвращение Крыма, но без прекращения войны и расследования преступлений киевского режима, для этого не возникнет даже предпосылок.

«Нацсовет должен отреагировать на то, что в прямом эфире одного из телеканалов транслировались эти заявления, которые имеют признаки разжигания межнациональной вражды, оправдания «аннексии» Крыма и поддержки посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины», — написала Геращенко.

Напомним, 4 сентября депутат Верховной рады Андрей Тетерук обвинил телеканалы NewsOne и 112.ua в распространении «российской пропаганды» и призвал защитить Украину от воздействия «враждебного информационного поля».

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