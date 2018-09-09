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В Хакасии стартовали выборы депутатов Верховного совета

Политика

Республиканский парламент VI созыва был избран в 2013 году

Абакан, 9 сентября 2018, 04:01 — REGNUM  В Хакасии в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — проходят выборы депутатов Верховного совета VII созыва.

Депутаты республиканского парламента предыдущего, VI созыва, были избраны в 2013 году: 25 — по одномандатным округам, 25 — по спискам политических партий. Первая сессия Верховного совета Хакасии VI созыва состоялась 18 сентября 2013 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, также в регионе 9 сентября проходят выборы главы республики, депутатов и мэра Абакана, мэра Саяногорска.

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Выборы депутатов Верховного совета Хакасии в 2018 году
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