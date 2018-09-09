В Хакасии стартовали выборы депутатов Верховного совета

Абакан, , 04:01 — REGNUM В Хакасии в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — проходят выборы депутатов Верховного совета VII созыва.

Депутаты республиканского парламента предыдущего, VI созыва, были избраны в 2013 году: 25 — по одномандатным округам, 25 — по спискам политических партий. Первая сессия Верховного совета Хакасии VI созыва состоялась 18 сентября 2013 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, также в регионе 9 сентября проходят выборы главы республики, депутатов и мэра Абакана, мэра Саяногорска.