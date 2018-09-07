Украинские журналисты уличили экс-главу фискальной службы в контрабанде

Киев, , 14:32 — REGNUM Экс-глава государственной фискальной службы Мирослав Продан имеет личный курорт в Турции, а также связан с организованной преступной группировкой, сообщает 7 сентября УНИАН, ссылаясь на расследование журналистов издания «Гроши».

Согласно сообщению, Продан приобрел в Турции два объекта недвижимости стоимостью от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов. Журналисты утверждают, что бывший чиновник связан с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Также в расследовании указывается, что для провоза через государственную границу контрабанды Продан создал преступную группировку.

Напомним, украинские чиновники часто становятся объектами расследований. Так, ранее журналисты выяснили, что на Новый, 2018 год президент Украины Петр Порошенко летал тайком в отпуск стоимостью около $500 тыс.