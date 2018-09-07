«Выпороть море»: соцсети о предложении Жириновского запретить коммунизм

Москва, , 14:31 — REGNUM Недавнее предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского запретить российскую коммунистическую партию (КПРФ) вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. С подобным высказыванием политик выступает уже не в первый раз. Заявление лидера ЛДПР о необходимости запретить КПРФ уже стало интернет-мемом.

Пользователи обращают внимание на непостоянство Жириновского, а также указывают на абсурдность соответствующего предложения. Вспоминают комментаторы и предыдущие резонансные высказывания лидера ЛДПР.

https://twitter.com/sinister058/status/1037659546439876608

https://twitter.com/FederalPress/status/1037654421667229696

https://twitter.com/ZhukovV55/status/1037640829798690816

Часть пользователей считает, что подобное заявление Жириновского — это провокация.

«Провокатор во всей красе…» — пишет Светлана Т. на своей странице во «ВКонтакте».

Однако находится и те пользователи, которые не просто поддерживают предложение Владимира Жириновского, но и называют коммунизм «террористической идеологией». По этому поводу высказываются весьма радикальные позиции.

https://twitter.com/gipatrick/status/1036513077167120384

https://twitter.com/polutornyy/status/971078285236101120

Напомним, что ранее лидер Либерально-демократической партии России предложил запретить КПРФ. Более того, членов коммунистической партии Владимир Жириновский предложил судить за экстремизм. По мнению политика, коммунизм привел к гибели миллионов людей, разрушил Россию. Само слово «коммунизм» Жириновский предлагает «проклинать», а также всех, «кто состоит в подобного рода левых организациях».

Отметим, что это уже не первое подобное заявление Жириновского в отношении левых организаций в России.

На это заявление ответил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что всегда были желающие истребить, запретить коммунизм, идеи справедливости и дружбы народов, однако никто из инициаторов в этом не преуспел. Главным образом Зюганов напомнил об Адольфе Гитлере и «его своре фашистов». Политик считает, что заявление лидера ЛДПР ни к чему не приведёт.

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