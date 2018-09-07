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В Италии 46 чиновников подозревают в подкупе избирателей

Политика

«Правильное» голосование обменивали на места в общежитиях

В Италии 46 чиновников подозревают в подкупе избирателей
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Взятка

Лечче, Италия, 7 сентября 2018, 14:30 — REGNUM  Сотрудники Финансовой гвардии Италии подозревают 46 граждан в подкупе избирателей и иных преступлениях, связанных с выборами, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 7 сентября.

9 из 46 человек арестованы. В их числе — бывшие и действующие чиновники муниципалитета Лечче, советники муниципальных властей.

Арестованным вменяют подкуп избирателей и превышение должностных полномочий. По информации прокуратуры и Финансовой гвардии, чиновники предлагали «обмен» «правильного» голосования на выборах на места в общежитиях.

В чью пользу производились электоральные махинации, не уточняется.

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Политическая жизнь Италии
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