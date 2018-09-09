Жители Хакасии выбирают главу республики

Абакан, , 04:00 — REGNUM В Хакасии сегодня, 9 сентября 2018 года, проходят выборы главы республики.

Практически все избирательные участки открылись ровно в 08:00 по местному времени. Два избирательных участка открылись раньше — в 06:00. Это связано с графиком работы персонала предприятий разрезов «Степной» и «Черногорский».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на пост главы Хакасии претендуют Виктор Зимин («Единая Россия»), Валентин Коновалов (КПРФ), Александр Мяхар («Партия роста»), Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Напомним, также в Хакасии в единый день голосования состоятся выборы депутатов Верховного совета, мэра Абакана, горсовета Абакана, мэра Саяногорска.

Для обеспечения безопасности на избирательных участках силы и средства единой системы предупреждения и ликвидации ЧС Хакасии с 8 до окончания дня выборов переведены в режим повышенной готовности.

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