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Перед саммитом по Сирии Путин встретился с Эрдоганом

Политика

На встрече присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков

Перед саммитом по Сирии Путин встретился с Эрдоганом
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин с Реджепом Эрдоганом на встрече в Тегеране

Тегеран, 7 сентября 2018, 14:11 — REGNUM  Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Тегеране. Об этом сообщает 7 сентября РИА Новости.

Отмечается, что на встрече в Международном конгресс-центре в столице Ирана присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков. Переговоры с главой Турции проходили перед саммитом по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Тегеране начался третий саммит России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии, на который прибыл российский лидер Владимир Путин.

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Международное урегулирование по Сирии
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