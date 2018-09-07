Перед саммитом по Сирии Путин встретился с Эрдоганом

Тегеран, , 14:11 — REGNUM Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Тегеране. Об этом сообщает 7 сентября РИА Новости.

Отмечается, что на встрече в Международном конгресс-центре в столице Ирана присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков. Переговоры с главой Турции проходили перед саммитом по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Тегеране начался третий саммит России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии, на который прибыл российский лидер Владимир Путин.

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