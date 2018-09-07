Общественная палата Екатеринбурга зовёт горожан на выборы

Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM Общественная палата Екатеринбурга призывает жителей города прийти 9 сентября на участки и проголосовать по совести. Сегодня, 7 сентября, общественники выступили со специальным обращением, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В обращении констатированы факты многочисленных нарушений, которыми сопровождалась избирательная кампания. Сообщения переданы в правоохранительные органы. Ситуацией, по мнению членов палаты, должен быть обеспокоен любой горожанин. И в условиях, когда отдельные кандидаты ведут борьбу нечестно, члены палаты посчитали своим долгом обратиться к горожанам. Они отмечают: от того выбора, который будет сделан 9 сентября, зависит жизнь всего города на ближайшие пять лет, и бездействие может сказаться на каждой семье.

«Лучшее оружие против грязных технологий — массовая активность избирателей. Голосуйте не за деньги, не по указке криминала, а по совести. Иначе выборы перестанут быть выборами», — призывают члены палаты.

Напомним, 9 сентября в Екатеринбурге будут выбирать гордуму. Предстоит избрать 36 депутатов.