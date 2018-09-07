Макрон хотел бы видеть себя лидером «прогрессивной оси» в ЕС — WELT

Берлин, , 13:59 — REGNUM Всего год назад президент Франции Эмманюэль Макрон срывал овации за свои проевропейские выступления. Сегодня он отчаянно нуждается в успехах, пишет немецкое издание WELT.

7 сентября в Марселе проходит встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и Макрона — будущее последнего зависит в том числе от Меркель. Вечером они встречаются во дворце Фаро, откуда открывается вид на Средиземное море. Если присмотреться, вдали можно будет увидеть корабль Aquaruis, ставший символом провала европейской миграционной политики.

Ни Елисейский дворец, ни немецкая канцелярия не пояснили, что будет обсуждаться на полуторачасовых переговорах и на совместном ужине. Но забот у Меркель и Макрона хватает, и постоянно актуальная тема миграции должна стать лишь одним из многих пунктов повестки дня. Вопрос также в том, что произойдет через девять месяцев на европейских выборах, если не будет предпринято значительных шагов.

Встреча в Марселе должна показать, остается ли в силе идея французско-германского двигателя Европы, или ей стоит отправиться на свалку. Способны ли два исторических партнёра придать Евросоюзу (ЕС) новый импульс? Также она покажет, насколько быстро в настоящее время крутится политическое и медиапроизводство. Всего лишь год назад Меркель какое-то время выступала в роли хромой утки, а Макрон украшал первые страницы газет как новый спаситель Европы.

Сегодня всё обернулось вспять: на спокойную Меркель возлагают надежды, в то время как французский президент перегорел вместе со своим фейерверком. Смелые планы Эммануэля Макрона по распространению его движения «En marche!» на всю Европу вряд ли стоили больше той бумаги, на которой они были сформулированы. Французская инициатива по распределению рабочих сил была отвергнута странами Центральной и Восточной Европы; идея назначения европейского министра финансов далека от реализации. Общий бюджет ЕС? Невозможен. Европейское агентство цифровых инноваций? Еще в планах. Общая служба по размещению беженцев? Только мечта.

Что самое худшее для Макрона: крупные реформы потерпели неудачу не в последнюю очередь из-за нежелания немцев, которые находят хвалебные слова для французов, но не будут работать для реализации этих планов.

Немецко-французский «двигатель» Европы все менее вероятен, поскольку центробежные силы в ЕС возросли. Правительства Венгрии, Польши, Австрии и Италии больше не следуют за тандемом и испытывают желание противостоять любым диктовкам из Брюсселя, Парижа или Берлина. Немецкое правительство уже тоскует по умиротворяющему влиянию Британии, которая всегда выступала в качестве посредника между Францией и Германией, но теперь из-за катастрофического Брексита вертится только вокруг себя.

Следующим главой Европейской комиссии могут стать немец Манфред Вебер или француз Мишель Барнье. Меркель поддерживает Вебера, но Макрон склоняется к кандидатуре датчанки Маргрет Вестагер. Он хотел бы сделать из европейских выборов 2019 года европейский референдум против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Орбан и глава МВД Италии Маттео Сальвини образовали антимигрантский фронт и объявили президента Франции своим врагом.

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Макрон хотел бы видеть себя лидером «прогрессивной оси». За год своей работы на посту он посетил половину из 28 стран ЕС. Его последние поездки в Копенгаген, Хельсинки и Люксембург кажутся скрытой избирательной кампанией. Он смело мечтает о большом взрыве, сравнимом с процессом реорганизации, который его президентская кандидатура вызвала в политическом ландшафте Франции.

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«Европа созрела для политической реорганизации», — заявил Эмманюэль Макрон весной. Но это было до скандала с делом Беналлы, до падения рейтингов.

Ясно одно: если бы европейские выборы проходили сегодня, его партия набрала бы только 20% голосов французов — на 7% меньше, чем в минувшем мае. Треть голосов, заработанных им в первом туре президентских выборов, уже потеряна. Быть у власти и продолжать играть роль носителя надежды — это искусство, в котором еще никто не преуспел, заключает WELT.