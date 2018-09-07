Минобороны Украины: у СБУ нет доступа к объектам в Донецке

Киев, , 13:46 — REGNUM Представители службы безопасности Украины не могли заложить взрывчатку в кафе в Донецке, где от взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. Об этом в эфире «5 канала» 6 сентября заявил представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Владимир Скибицкий.

«Понятно, что они будут пытаться обвинить украинскую сторону в проведении, как они называют, террористического акта, для того, чтобы потом выдвигать нам какие-то обвинения. Но есть достоверная информация, что кафе «Сепар» длительный период времени находилось под непосредственным контролем ФСБ. Этот ресторан был полностью оборудован в оперативном плане. Там можно было снимать и видео, и аудиоинформацию», — рассказал Скибицкий.

«Ликвидация Захарченко, с одной стороны, событие, которое прогнозировали, потому что все одиозные лидеры так называемых ЛНР и ДНР уничтожены. Те, кто непосредственно принимал активное участие в событиях 2014 года, и те, кто могут стать свидетелями в международных судах по агрессии РФ против нашего государства», — сказал Скибицкий.

Кроме того, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак также заявил, что Украина не была заинтересована ни в гибели, ни в переговорах с Захарченко, поскольку «он ничего не решал».

«Я бы хотел, чтобы это были наши. Но с нашей точки зрения, какой смысл убивать Захарченко, который ни на что не влияет, кроме своего окружения? Все… Мы не ведем с ними переговоры не потому, что мы их не уважаем, хотя и это правда, а потому что они ничего не решают… Он — ретранслятор. Когда он пытался что-то говорить от своего имени, он тут же получал по голове и на этом все заканчивалось. Сказать, что он что-то контролировал. Ну, да, контролировал рынки, некоторые супермаркеты, возможно, частично наркотрафик, всё», — сказал Грымчак 6 сентября в эфире телеканала «Прямой».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Донецке в ресторане «Сепар» сработало взрывное устройство. В результате взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко.

31 августа МИД России назвал убийство Захарченко терактом и заявил, что за произошедшим стоят украинские власти.

«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», — сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.