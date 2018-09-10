Творческий подход к историческому опыту помог бы Московскому патриархату?

Москва, , 03:08 — REGNUM Выступление константинопольского патриарха Варфоломея, содержащее попытку обосновать исторические претензии своего патриархата на украинское православие, заставляет обратить внимание на исторические параллели между тем, что происходит сегодня, и творческими решениями, которые приходилось искать в древности. О том, как складывалась судьба самого Константинопольского патриархата и о чем было бы не вредно вспомнить сегодня в связи с украинским вопросом, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Рассуждая о проблемах начала 14 века и каноничности (или отсутствии таковой) перенесения престола Киевской митрополии в Москву, патриарх Варфоломей мог бы вспомнить параллель с историей самого Константинополя, который в 1204 году подвергся захвату крестоносцами, что вынудило императора и патриарха Византийской империи применить принцип «блуждающего центра». Это система, при которой многие крупные города или даже густо населенные области Византии становились восприемниками имперской идеи.

Этим же образцом воспользовалась и молодое русское государство, которое созидало идеологию «Москвы — третьего Рима», пользуясь той же логикой. Поэтому рассуждение патриарха Варфоломея вряд ли можно считать исторически, да и логически корректным. Возможно, гораздо конструктивнее для Московского патриархата стало бы развитие идеи творческого подхода к новым историческим обстоятельствам — вместе перекладывания ответственности за состояние украинского православия на светские власти.

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