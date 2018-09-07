915 избирателей досрочно проголосовали на выборах в Тверской области

Тверь, , 13:45 — REGNUM 915 избирателей проголосовали досрочно на муниципальных выборах в Тверской области по данным на 6 сентября. Такие данные привела пресс-служба областной избирательной комиссии. В общей сложности досрочно проголосовали около 0,21% от общего числа избирателей региона, включенных в списки на день голосования 9 сентября.

9 сентября в регионе также состоятся выборы депутата Государственной думы России по округу №180 — предстоит заместить мандат, освободившийся после назначения Владимира Васильева главой Дагестана. Здесь досрочное голосование не предусмотрено, однако есть функция «мобильный избиратель» — подав заявление в МФЦ, через портал госуслуг или в избирательную комиссию, можно проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения, правда, только в границах Заволжского одномандатного избирательного округа. На 6 сентября такой возможностью уже воспользовались более двух тысяч человек.

В общей сложности, напомним, в регионе проходит 211 избирательных кампаний. 9 сентября жителям региона предстоит выбрать депутата Госдумы (на мандат претендуют шесть кандидатов), а также 1971 депутата местных советов (в общей сложности зарегистрировано 3 тыс. 448 кандидатов). Так, пройдут выборы депутатов Кашинской городской думы первого созыва. Депутатов районных собраний будут выбирать в Бежецком, Бологовском, Вышневолоцком, Калининском, Кимрском, Конаковском, Максатихинском, Молоковском районах, в Нелидове состоятся выборы гордумы. В общей сложности выборы затронут 32 района области.