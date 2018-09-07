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На Балийском демократическом форуме — 2018 обсудят ситуацию в Европе

Политика

Одной из тем форума станет миграционный кризис в Европе

Джакарта, 7 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди примет участие в заседании Балийского демократического форума, где будет обсуждаться проблема миграции, то, с чем сталкиваются европейские страны в настоящее время, сообщает Sindonews.

Тема, которая будет поднята в этом году, — демократия и миграция.

«Развитие Европы последних нескольких лет связано с проблемой миграции, которая стала предметом беспокойства», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Арманманта Насир.

На форуме соберутся представители из 140 стран, чтобы обменяться опытом по вопросам миграции.

«Много различий между демократической системой в Европе и Азии. У Индонезии достаточно опыта не только в плане демократии, но и в области миграции», — подчеркнул официальный представитель МИД Индонезии.

Напомним, Балийский демократический форум, инициированный правительством Индонезии, проводится ежегодно с 2008 года. В 2017 году форум проходил 7−8 декабря и собрал представителей из 96 стран мира и семи международных организаций.

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Внешняя политика Индонезии
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