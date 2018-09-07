МИД РФ предложил США поделиться сведениями о химатаке в Сирии

Москва, , 13:39 — REGNUM В том случае, если Вашингтон действительно располагает данными о готовящейся атаке с использованием химоружия в Сирии, эта информация может быть направлена Москве по двусторонним каналам связи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом российский дипломат прокомментировала ранее опубликованные высказывания спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри о том, что у американской администрации имеются в наличии «множественные доказательства» подготовки правительством Сирии химической атаки в Идлибе.

Также Захарова подчеркнула, что у российского Минобороны и в самом деле есть «видимые доказательства подготовки террористами химатаки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском военном ведомстве заявили о том, что в сирийской провинции Идлиб террористами при активном участии британских спецслужб готовится провокация с использованием химоружия.

Читайте также: «Белые каски» привезли отравляющие вещества боевикам в зоне «Идлиб»