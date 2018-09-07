Законопроект о наградном оружии внесен в Госдуму

Москва, , 13:37 — REGNUM Законопроект, регулирующий порядок принятия иностранного наградного оружия гражданами РФ, не имеющими статуса государственных служащих, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Отсутствие такого порядка допускает возможность получения иностранного наградного оружия гражданами Российской Федерации из криминальной среды, обеспокоены авторы, они обращают внимание на то, что эти обстоятельства создают повышенную опасность нарушения прав и свобод граждан и вероятность возникновения угрозы общественной безопасности в России.

Порядок принятия гражданами Российской Федерации наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств определяется президентом РФ. При этом виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного оружия, которым могут награждаться иностранные граждане, а также порядок награждения указанным оружием устанавливаются правительством, следует из документа.

«Предлагаемый законопроектом механизм направлен на недопущение возможности хранения и ношения на территории Российской Федерации иностранного наградного оружия гражданами Российской Федерации, не имеющими статуса государственных служащих», — говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Одновременно инициативой предлагается установить порядок награждения иностранных граждан оружием, который в настоящее время законодательством не урегулирован.

«Получение иностранными гражданами наградного оружия в качестве награды осуществляется на основании указа президента Российской Федерации или постановления правительства Российской Федерации, а также на основании приказов руководителей государственных военизированных организаций, наделенных такими полномочиями президентом Российской Федерации», — говорится в тексте поправки в закон «Об оружии».

Законопроект направлен на усиление контроля за оборотом на территории Российской Федерации боевого огнестрельного оружия с нарезным стволом.