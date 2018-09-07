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Посол США в ЕС призвал объединиться против «экономической агрессии» Китая

Политика

Пекин должен открыть доступ на свой рынок, а также прекратить использовать несправедливые методы в торговле

Брюссель, 7 сентября 2018, 13:37 — REGNUM  США и ЕС должны разрешить имеющиеся между ними противоречия в области торговли и дать совместный отпор «экономической агрессии» Китая, заявил 7 сентября новый посол Вашингтона в ЕС Гордон Сондленд, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в интервью Politico Europe, подчеркнув, что Вашингтон и Брюссель должны использовать прогресс, достигнутый в июле.

«Я вижу реальные возможности для того, чтобы трансатлантические отношения стали силой, ограничивающей экономическую агрессию Китая и его несправедливые инструменты торговли», — отметил Сондленд, ссылаясь на ряд вызывающих беспокойство аспектов, таких избыточное производство, государственные субсидии предприятиям и требования, по которым иностранные компании должны делиться своими научными разработками.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Китай предоставил больший доступ на рынок и отказался несправедливых торговых практики. Мы также настаиваем на том, чтобы Китая принял необходимые меры для более справедливого функционирования китайской экономики», — добавил он.

Напомним, администрация Трампа ввела целый ряд пошлин против китайской продукции. В Вашингтон также рассматривают возможность расширения объема пошлин. В ЕС подобный подход отвергают, полагаясь на такие организации, как ВТО для решения экономических проблем.

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