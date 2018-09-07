Ярославский ПАРНАС обжалует решение Верховного суда уже после выборов

Ярославль, , 13:35 — REGNUM Ярославское отделение ПАРНАСа подаст апелляцию в коллегию Верховного суда о снятии партийного списка с выборов в областную думу, сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославского ПАРНАСа Василий Цепенда.

Ярославские «парнасовцы» не согласны с Верховным судом, который оставил в силе решение областного суда о снятии с выборов в областную думу списка ПАРНАС.

«Мы полагали, что Верховный суд нас восстановит, потому что это беззаконие. Не ожидали такого. Можно подать жалобу в коллегию Верховного суда. Жалоба подается в течение трех месяцев, если я не ошибаюсь, и рассмотрена она будет соответственно после выборов. Мы будем это делать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер ярославского ПАРНАСа Василий Цепенда.

Василий Цепенда опроверг информацию о том, что он в знак протеста снимется с одномандатного округа. Ряд одномандатников партии, которых не стали снимать конкуренты, продолжают участвовать в выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховный суд оставил в силе решение о снятии ПАРНАСа с выборов в Яроблдуму