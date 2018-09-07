Законопроект о регулировании в Антарктике внесен в Госдуму

Москва, , 13:30 — REGNUM Законопроект, уточняющий формы государственного регулирования, обеспечивающей соблюдение российскими операторами требований и условий, предусмотренных системой Договора об Антарктике, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Вводится понятие «национальная инспекция». Авторы отмечают, что выбор понятия «национальная инспекция» обусловлен необходимостью его дифференциации от термина «инспекция», проведение которой предусмотрено в статье VII Договора об Антарктике — каждая договаривающаяся сторона имеет право назначать наблюдателей для проведения любой инспекции во всех районах Антарктики.

Цель национальной инспекции также отлична от целей инспекции, проводящейся в соответствии с Договором об Антарктике. В рамках национальной инспекции выявляются допущенные российскими операторами нарушения требований и условий, предусмотренных разрешением на осуществление деятельности в Антарктике.

Порядок проведения национальной инспекции устанавливается правительством РФ, следует из документа.

Финансирование расходов, возникающих в связи с принятием и реализацией законопроекта, а это, по подсчетам правительства, около 5 млн. рублей ежегодно, планируется осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Росгидромету в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.