Можно ли противостоять гибридной войне?

Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Как воевать в Европе в нынешних условиях? Возможна ли война в современной реальности, когда неумеренное вмешательство должно стать причиной международного осуждения и введения контрмер всем цивилизованным миром, включая военное наказание агрессора? О том, что такое гибридная война и можно ли ей противостоять, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Примеры последних военных конфликтов, которые трудно сопоставить с войнами прошлых лет, показывают: новая стратегия, условно называемая «майданизацией противника», работает. В США уже введен в определение уставов и боевых наставлений термин «серая зона». Превратить зону, намеченную к действию своей армии, в «серую», используя СМИ и раскачивая реальное или надуманное недовольство населения, как оказалось, вполне возможно.

Ярчайшими событиями последних лет, которые подтвердили эффективность подобных действий, стали события Арабской весны и майдан-2014 на Украине. На территории Сирии без всякой официально объявленной войны находятся до 20 000 американских военнослужащих, обеспеченных тяжелой боевой техникой и поддержкой с воздуха. А причиной их появления на Ближнем Востоке служат социальные нестроения в совершенно чужом для США государстве, которые раскачивались при помощи СМИ и аккуратной поддержки экстремистов. Гибридная война опасна тем, что не существует универсальной методики противоборства таким действиям, но какие-то, самые общие меры представить можно уже сейчас. Каковы же они?

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