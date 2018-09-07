Евросоюз поддержал план Италии по борьбе с коррупцией

Рим, , 13:21 — REGNUM «Группа государств против коррупции», специальный антикоррупционный орган Европейского совета, в целом поддерживает проект поправок в итальянское законодательство о новых мерах по борьбе с коррупцией, сообщил в пятницу, 7сентября, секретарь группы Джанлука Эспозито, передает информагентство Ansa.

Эспозито добавил, что окончательные выводы группа сделает после того, как парламент Италии утвердит конечный текст документа.

Уже рассмотренный правительством Италии новый декрет о мерах борьбы с коррупцией предполагает введение пожизненного запрета на участие в госзакупках для всех уличенных в коррупции, внедрение «агентов под прикрытием» в бизнес-среду и в сферу региональной власти для скорейшего выявления коррупции.

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Кроме того, предполагается, что коррупционеры, которые сообщат следователям о еще неизвестных им фактах коррупции, будут освобождены от наказания за собственное преступление.