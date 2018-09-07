США и Россия на грани столкновения в Сирии: Радио REGNUM

Москва, 7 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- США предупредили Москву о последствиях ударов в Сирии;
- В Брюсселе не верят, что Украина вступит в ЕС и НАТО;
- В парламенте Литвы требуют отчётов властей о борьбе с БелАЭС;
- Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе;
- Глава Минфина назначен координатором России по делам СНГ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 (время московское).
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Читайте ранее в этом сюжете: У Китая планы на Россию, у США претензии к ней: Радио REGNUM