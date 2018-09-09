Передел поделенного мира: к чему приведет глобализация?

Москва, , 18:10 — REGNUM Являются ли нынешние государства самостоятельными игроками мировой политики или они уже давно превратились в инструменты наднациональных сил? О том, как ленинская теория империализма не теряет своей актуальности и может оказаться крайне полезной для понимания ситуации сегодняшней, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Вполне в соответствии с теорией, выработанной в марксизме начала ХХ века, нынешнее развитие капитализма через стадию империализма стремится к предсказанной в 1914 Карлом Каутским стадии ультраимпериализма или, что то же самое, глобализации. Полемика Ленина с Каутским по поводу ультраимпериализма крайне злободневна и сегодня, поскольку Ленин отказал ультраимпериализму в праве на существование. Значит ли это, что глобализация, о которой так много говорят сегодняшние политики, эксперты и мировые СМИ, «отменяется»? Ничуть не бывало, просто по Ленину этот процесс с неизбежностью приведет к новому переделу поделенного на рынке мира. А значит, наднациональные структуры, владеющие мировой финансовой и товарной торговлей, вновь возьмутся за старые инструменты — государства, стремясь развязать новую войну.

В то же время этот сценарий, строго в соответствии с прогнозом вождя мирового пролетариата, не безальтернативен. Почему?

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