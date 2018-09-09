В Тверской области выбирают депутата Госдумы

Тверь, , 08:04 — REGNUM 211 выборов проходит сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, на территории Тверской области. Самые крупные из них — выборы депутата Государственной думы по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180.

На мандат депутата Государственной думы претендует шесть зарегистрированных кандидатов: Леонид Булатов (ЛДПР), Сергей Веремеенко («Единая Россия»), Александр Гришин (Партия пенсионеров), Илья Клейменов (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Вадим Соловьев (КПРФ), Сергей Юровский («Справедливая Россия»).

На муниципальных выборах предстоит в общей сложности выбрать 1 тыс. 971 депутата. Число кандидатов в общей сложности составляет 3 тыс. 448 человек.

По информации областной избирательной комиссии, на 212 крупных избирательных участках с 08:00 до 20:00 будет организовано видеонаблюдение с трансляцией изображения в сети интернет. Впервые на дополнительных выборах депутата Государственной Думы видеонаблюдение после 20:00 предусмотрено и в помещениях всех территориальных избирательных комиссии, задействованных в их организации и проведении. В этот раз в регионе будет 490 видов избирательных бюллетеней, по количеству избирательных округов, в которых проводится голосование.