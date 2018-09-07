Washington Examiner: Поддержка курдов полностью отвечает интересам США

Вашингтон, , 13:13 — REGNUM В Сирии перед США стоит целый ряд непростых задач, которые включают в себя ограничение власти президента арабской республики и «массового убийцы» Башара Асада, необходимость заставить Россию пойти на политическое разрешение продолжающегося в стране конфликта, в том числе отстранить Асада от власти. Вашингтону также нужно не дать Ирану развивать свою территориальную экспансию, а боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь обрести былую мощь.

Нельзя забывать и о Турции, приверженность интересам которой Вашингтон также должен продемонстрировать. Добиться поставленных целей возможно, и для этого нужно поддержать, а если необходимо и защитить, сирийских курдов, занимающих территории на северо-востоке арабской республики, пишут Алан и Майкл Маковски в статье для The Washington Examiner.

Авторы напоминают, что с тех пор как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали совершать зверства по всему Междуречью, первыми сопротивление им оказали иракские и сирийские курды. Они же остановили продвижение исламистов, после того как армия Багдада бежала из Мосула, а также защитили и приютили езидов, когда исламисты начали геноцид этого и других этнических меньшинств. Со временем в Вашингтоне могли убедиться, насколько эффективной силой могут оказаться сирийские курды.

Действительно, курдские силы стояли на переднем крае глобальной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь занимаемая ими территория является одной из немногих областей в стране, где ни Москва, ни Дамаск ничего не решают. Тем не менее США могут пойти на то, чтобы отказаться от своих курдских союзников. Официального решения пока принято не было, но в апреле президент США Дональд Трамп дал указание Пентагону подготовить вывод 2 тыс. военнослужащих США, поддерживающих курдов в Сирии.

Сирийские курды готовятся к этой возможности, проводя переговоры с Асадом, а также изучая вместе со своим бывшим покровителем Москвой то, какие отношения возможны после ухода США. Отказ Белого дома от курдов станет ударом по авторитету США на региональном и глобальном уровнях. В будущем же другие местные силы будут менее настроены на сотрудничество с США. Более того, такое развитие событий неизбежно приведет к возвращению в регион либо ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо сирийских войск, поддерживаемых российской авиацией, Ираном и его союзниками в лице шиитской «Хезболлы» и других группировок. И тот, и другой вариант можно назвать трагичным.

Этот шаг был бы особенно трагичным с моральной точки зрения, если учесть, что США за семь лет конфликта не сделали практически ничего, чтобы остановить гибель более 500 тыс. человек и не дать «массовому убийце» Асаду вернуть под свой контроль всю территорию Сирии.

Территория, которую занимают курды, является единственным препятствием для Ирана, пытающегося создать «сухопутный мост» от Ормузского пролива через Ирак до Средиземного моря. Создание такого «моста» позволило бы Тегерану с большей легкостью переправлять самое современное оружие и военнослужащих к северным границам Израиля и Иордании. И единственной силой, что могла бы их остановить, была бы армия еврейского государства. В результате стоит ожидать нестабильности в Иордании и увеличения риска полномасштабной ирано-израильской войны.

В связи с этим Вашингтон должен принять меры для того, чтобы курды сохранили автономное управление на занимаемых ими территориях и после окончания гражданской войны в Сирии. Если необходимо, этого можно добиться с помощью уже находящихся там 2 тыс. военнослужащих, а также американской авиации, к которой со временем присоединятся и другие члены коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вашингтон также должен продолжать обучение и поддержку многонациональных сил во главе с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).

На этом пути Белый дом сталкивается с одной преградой — легитимностью: в Москве утверждают, что, в отличие от США, ее войска находятся в стране по приглашению признанного на международном уровне правительства. В свою очередь, Вашингтон должен четко дать понять, что «режим», который совершает систематически «массовые убийства» собственных граждан, по сути, является нелегитимным.

Еще одну проблему представляет Турция, непростой союзник США по НАТО, который громко и небезосновательно утверждает, что YPG — часть «террористической организации» Рабочая партия Курдистана. Поэтому поддерживать курдов нужно таким образом, чтобы не оттолкнуть от себя турецкую общественность, не испортить по-прежнему положительные отношения с турецкими военными и не лишиться доступа на военные базы Турции.

В частности, Вашингтон должен добиться того, чтобы на турецко-сирийской границе было спокойно. Необходимо также создать зону разделения между турецкими и курдскими силами в приграничных районах, а также убедить YPG и их союзников открыть доступ к политическому процессу многочисленным жителям удерживаемых ими территорий. Это не решит проблему с Анкарой. Турецкие власти выступают против курдской автономии прежде всего потому, что опасаются ее заразительного воздействия на их собственное значительное курдское население, но положительный эффект будет.

Хотя в личных разговорах официальные лица Турции предпочитают, чтобы США оставались на северо-востоке Сирии ради сохранения стабильности, публично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выставил бы уход США в качестве дипломатической победы. У США нет причин давать ему такую возможность, особенно сейчас. Это является еще одной причиной, почему Вашингтон должен продолжить свой курс в отношении сирийских курдов.

Иными словами, для сдерживания Асада, Ирана и России, а также для продвижения своих стратегических интересов и региональной стабильности Вашингтону следует продолжать и укреплять поддержку сирийских курдов.