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В Донецке избран временно исполняющий обязанности главы ДНР

Политика

И. о. генпрокурора республики Андрей Спивак подал в Народный Совет представление о необходимости назначить врио главы ДНР, а также сформировать совет министров и Центризбирком

Донецк, 7 сентября 2018, 12:57 — REGNUM  Временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) в связи с гибелью Александра Захарченко назначен председатель парламента республики Денис Пушилин. Об этом сообщает 7 сентября «Донецкое агентство новостей».

«Назначить временно исполняющим обязанности главы ДНР председателя Народного Совета ДНР Дениса Пушилина», — цитирует агентство слова зампредседателя парламента ДНР Ольги Макеевой.

Отмечается, что 7 сентября исполняющий обязанности генпрокурора республики Андрей Спивак подал в Народный Совет представление о необходимости назначить врио главы ДНР, а также сформировать совет министров, Центризбирком и создать условия для проведения в ДНР внеочередных выборов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко был убит в донецком кафе «Сепар» в результате подрыва взрывного устройства. По мнению лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, нет ни малейших сомнений, что это было сделано украинскими спецслужбами и по прямому согласованию с президентом Украины Петром Порошенко.

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