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Польская президентская чета приняла участие в «Национальных чтениях»

Политика

Анджей Дуда и Агата Корнхаузер-Дуда прочли для поляков отрывки из книги Стефана Жеромского

Варшава, 7 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда приняли участие в акции «Национальные чтения», сообщает канцелярия президента на своей официальной странице в Twitter.

В сети опубликованы несколько видеороликов, на которых президент и первая леди читают вслух отрывки из произведения Стефана Жеромского «Канун весны». Съемки проходили в старой квартире писателя, которая расположена в стенах королевского замка в Варшаве.

8 сентября в Саксонском саду в Варшаве пройдут финальные мероприятия «Национальных чтений». Акция «Национальные чтения» проводится в Польше с 2012 года. В ее рамках в целях просвещения организуются публичные коллективные чтения произведений польских писателей по всей стране, а также в польских общинах за границей.

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