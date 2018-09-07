Введён в эксплуатацию авиаполигон НАТО у Калининградской области

Вильнюс, , 12:41 — REGNUM Министерство обороны Литвы сегодня, 7 сентября, объявило о завершении работ по модернизации полигона у городка Казлу-Руда, что в 50 километрах от границы с Калининградской областью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом, с сегодняшнего дня, 7 сентября, в Прибалтике появился первый авиаполигон, на котором ВВС НАТО будут отрабатывать уничтожение наземных целей с воздуха. Представители минобороны Литвы сегодня провели торжественное открытие полигона, а за выполненные работы благодарили США и инженеров национальной гвардии из штата Пенсильвания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент Литвы Даля Грибаускайте «сердцем и душой» призвала союзников по НАТО готовиться к российскому вторжению.

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Оценив вероятность вторжения российской армии на просторы Литвы как «значительную», президент прибалтийской державы обвинила западных союзников в недооценке России и в излишне мягкой политике.

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