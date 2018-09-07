В Петербурге требуют перенести митинг после Дня памяти жертв блокады

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Митинг по теме пенсионной реформы будет неуместно проводить в воскресенье, 9 сентября, так как накануне в городе отмечают День памяти жертв блокады Ленинграда. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился 7 сентября председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны Василий Волобуев.

«Мы 8 числа проводим траурные мероприятия, отмечаем начало блокады Ленинграда. Я думаю, что неуместность заключается в том, что в эти дни как-то не стоит вносить раскол в общество. Для всех это памятный день, святой день, а пенсионной реформой надо чуть позже заниматься», — считает Василий Волобуев.

Он согласен, что изменение пенсионного законодательства нуждается в обсуждении, но для более старшего поколения, на его взгляд, это неактуальный вопрос.

«Для тех, кто уже на пенсии, повышение пенсионного возраста — это больше поступлений в Пенсионный фонд, будет возможность для индексации пенсий. В целом, конечно, старшее поколение должно как минимум 40% от зарплаты получать. То есть в Петербурге, где средняя зарплата больше 50 тысяч, средняя пенсия должна быть не ниже 20 с лишним тысяч рублей. Это должно быть уже сейчас», — подчеркнул Волобуев.

Он заметил, что знает о Едином дне голосования, который в этом году тоже пришелся на 9 сентября, но Петербург избежал этой участи, так как в городе в этот раз не выбирают ни депутатов, ни губернатора. Только в Ленинградской области голосуют за кандидатов в депутаты двух муниципальных советов.

По мнению Волобуева, было бы «достаточным» освободить от митингов и массовых политических акций 3−4 дня вокруг памятных дат.

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Напомним, в последние дни несколько депутатов Заксобрания Петербурга от «Единой России» призвали перенести время или место митинга, с таким же пожеланием выступила «инциативная группа города Санкт-Петербурга». Однако, как уточнили ИА REGNUM в Смольном, по закону сделать это невозможно, если только проведению акции не помешает некий форс-мажор, который может подвергнуть опасности жизнь и здоровье участников.

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