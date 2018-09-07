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Украина и Турция будут совместно патрулировать Черное море

Политика

Этим займутся береговая охрана Турции и украинские пограничники

Киев, 7 сентября 2018, 12:35 — REGNUM  Турецкие и украинские ВМС будут совместно патрулировать Черное море, сообщает 7 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, соглашение подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий береговой охраной Турции Ахмет Кендир. Патрулирование будут осуществлять отряды береговой охраны Турции и украинские пограничники. На данный момент стороны обсуждают способы взаимодействия при патрулировании.

Напомним, ранее в Черном море прошли совместные учения НАТО и ВМС Украины. От Североатлантического альянса в учениях приняли участие Нидерланды, Румыния и Турция. Многоцелевые и противоминные корабли и артиллерийские катера обнаруживали мины, наносили артиллерийские удары и выполняли тактическое маневрирование.

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