Литовский центр антисоветской пропаганды вновь пойман на лжи

Вильнюс, , 14:07 — REGNUM Ложь как привычная практика становится основной характеристикой публикаций литовского центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. О том, какие новые «свидетельства зверств оккупантов на территории Литвы» пресловутого центра попадают всё в ту же категорию лжи, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Те, кто пытается выстроить картину планомерного уничтожения Литвы «советскими оккупантами», отличились новой подрубрикой на своем сайте, где рассказывается о действия советской армии в Литве с 1944 по 1949 гг. Преступление следует за преступлением, действия советские солдаты производили, судя по этим данным, нечеловеческие, а значит, деятельность т.н. лесных братьев была вовсе не бандитизмом, а «адекватным ответом русским палачам».

Эту картину, однако, нарушило вскрывшееся постыдное передергивание со стороны тех, кто готовил данные материалы. Оказывается, за «действия оккупантов» литовский центр антисоветской пропаганды пытается выдать… сводки милицейской хроники тех лет. Преступность в послевоенных условиях, конечно же, возрастает, так было в истории всех войн, но советские органы власти не провоцировали преступность, а боролись с ней и предотвращали, поэтому литовский центр вновь пытается переложить с больной головы на здоровую. Как это уже было в его практике, когда он был пойман на лживых обвинениях актера Донатаса Баниониса и дирижера Саулюса Сондецкиса в работе на КГБ.

Об «изнасилованиях» 14-летних и 70-летних литовок читайте в статье: Изнасилованный мозг литовского Промокашки

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и Авторы: Олег Михайлов