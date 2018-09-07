Дело Скрипалей: российские дипломаты ответили Лондону шуточным твитом

Лондон, , 11:44 — REGNUM Посольство России в Лондоне ответило на сообщение о готовности британских властей выдвинуть обвинение гражданам РФ по делу Скрипалей ироничной записью в Twitter. Пост был размещен в микроблоге 6 сентября и теперь активно обсуждается в сети.

«Люди работают с «самым смертельным токсическим веществом». Сколько отличий вы можете найти?» — говорится под фото, где изображены британцы в костюмах химзащиты и два человека в куртках и шапках.

https://twitter.com/RussianEmbassy/status/1037649163767492608

В комментариях под записью пользователи сразу же начали обсуждать твит. Некоторые предположили, что над фотографиями мужчин поработали в фотошопе. Другие обралили внимание на то, что эта запись — призыв к здравому смыслу британских властей. Третьи в шутку предположили, что если российские спецагенты будут ходит в костюмах химзащиты, то станут слишком заметны, поэтому предпочитают повседневный стиль. Также некоторые комментаторы отметили, что версии британских властей о том, как именно могли отравиться Скрипали, постоянно меняются.

Напомним, что 5 сентября начальник контртеррористического отдела Скотленд-Ярда Ричард Уолтон заявил, что у Лондона достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в покушении на убийство бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии против двух граждан РФ. По словам Уолтона, обвинения выдвинут против Александра Петрова и Руслана Боширова. В британских СМИ также появились фотографии и имена подозреваемых по делу Скрипалей. Комментируя информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что эти публикации в СМИ ни о чем не говорят.

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