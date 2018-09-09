Китай, Россия, Казахстан. О чем говорит выбор послов?

Астана, , 13:05 — REGNUM Можно ли сделать вывод о тенденциях в отношениях стран, анализируя дипломатические персоналии, которые представляют те или иные государства? Этот вопрос на примере дипсвязей России, Казахстана и Китая обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Казахские послы в Китае за последние 26 лет по большей части были знатоками Китая, опытными работниками, представителями предпринимательской, общественной и культурной сфер. Это и понятно: для Казахстана Китай является важным партнером и перспективным в геополитических отношениях соседом. Совсем по-другому выглядит ситуация с послами России в Казахстане, обычно в последние два десятка лет на данном посту оказывались специалисты предпенсионного возраста, иногда даже не имевшие особого опыта работы в странах Туркестана.

Китайские же послы представляют результат четкого и серьезного подхода КНР к вопросам дипломатии. Все они получили образование по территории бывшего СССР, их посольская карьера строилась в странах бывшего СССР и Варшавского договора. А если учесть, что для многих послов КНР в Казахстане эта ступень их карьеры стала стартовой для повышения по службе, то можно сделать вывод о важности Казахстана с точки зрения китайских государственных структур.

Читайте подробности: КНР в Казахстане: в чем основные отличия китайских послов от российских?

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