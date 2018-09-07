Рада требует от Гройсмана на три года запретить повышать цены на газ

Киев, , 11:35 — REGNUM Внефракционный депутат, член партии «Наш край» Сергей Шахов призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на три года продлить мораторий на повышение цен на газ. Об этом Шахов заявил 7 сентября во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде.

«За два месяца наши волонтеры собрали более 1 млн подписей против поднятия цен на газ. Я зарегистрировал соответствующее постановление №9027, которое запрещает. Требуем от вас на три года продлить действие постановления правительства № 187 и наложить мораторий на повышение цен на газ», — сказал Шахов.

По его словам, рост цен на газ приведет к инфляции, подорожанию коммунальных услуг, продуктов и лекарств.

«Сегодня если поднять цену на газ, то все повышения пенсий и зарплат полностью пойдут на мусорник. Вырастут цены на продукты питания, таблетки и энергоносители», — добавил Шахов.

Он также напомнил, что в этом году, впервые за последние 27 лет, правительство Украины не погасило долги по зарплатам перед горняками ко Дню шахтера.

«Наши коллеги проголосовали за зарплату шахтерам. 1,4 млрд грн (49,6 млн долл.) должны были выплатить. Почему не выплатили зарплату шахтерам? За 27 лет никогда такого не было, чтобы перед Днем шахтера горняки не получили зарплату. За 27 лет не было такого, чтобы дети не пошли в школу в новой обуви… «Наш край» требует отправить в отставку министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика», — подытожил Шахов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Глава миссии Рон ван Роден провел переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

МВФ требует, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.

Напомним, в конце августа президент Украины Петра Порошенко подписал принятый Верховной Радой законопроект №8362, который предусматривает выделение на угольную отрасль 1,4 млрд грн (49,6 млн долл). Несмотря на это перед горняками так и не погасили долги по зарплатам.