Вице-председатель бундестага: «Назначение Зеехофера — ошибка»

Берлин, , 11:38 — REGNUM Назначение Хорста Зеехофера министром внутренних дел Германии — ошибка, заявил вице-председатель бундестага Томас Опперман в интервью радиостанции Deutschlandfunk 7 сентября.

«Назначение его [Зеехофера] министром внутренних дел — ошибка, а в качестве министра, охраняющего Конституцию, — это уже наглость — заявил Опперман, комментируя позицию Хорста Зеехофера по событиям в Хемнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД назвал миграцию «матерью всех проблем» и заявил, что протестующих «можно понять». Он призвал не вешать на них ярлык нацистов, пока не будет завершено расследование.

Напомним, в саксонском городе Хемниц с 26 августа не прекращаются массовые акции протеста против миграционной политики властей, поводом для которых послужило убийство местного жителя двумя выходцами с Ближнего Востока.

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Ближайший правый марш пройдет в городе вечером 7 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила выступления правых сил, заявляя о «травле и охоте на иностранцев». Визит канцлера в Хемниц запланирован на октябрь, однако точной даты еще не озвучено.

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