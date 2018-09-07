Глава госкомитета промышленности Киргизии ушел в отставку

Бишкек, , 11:21 — REGNUM Уланбек Рыскулов подал заявление об уходе с поста председателя госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии, сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня, 7 сентября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил его отставку и подписал указ об освобождении Рыскулова от занимаемой должности.

ИА REGNUM напоминает, что Рыскулов Уланбек Дуулатович возглавлял Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Киргизии с августа 2017 года.

До назначения на этот пост в период с 2014 по 2017 годы занимал должность заместителя директора госагентства по геологии и минеральным ресурсам, а после преобразования этого ведомства в госкомитет промышленности, энергетики и недропользования — должность заместителя председателя.