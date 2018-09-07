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Захарова призвала Киев немедленно освободить Кирилла Вышинского

Политика

Украина должна освободить человека, совершенно открыто и законно выполнявшего свои профессиональные обязанности

Захарова призвала Киев немедленно освободить Кирилла Вышинского
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 7 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  Москва требует от киевских властей немедленного освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом 7 сентября сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Украина должна освободить человека, совершенно открыто и законно выполнявшего свои профессиональные обязанности.

«Требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания, мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября Кирилл Вышинский был госпитализирован из зала Херсонского городского суда. Затем, 6 сентября его арест был продлен ещё на 60 дней.

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