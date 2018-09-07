Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-95 американскими истребителями

Москва, , 11:17 — REGNUM Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполняли плановые полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в это время на некоторых маршрутах Ту-95 сопровождались американскими истребителями F-22.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 сентября истребители Военно-воздушных сил США F-22 поднялись на перехват российских ракетоносцев в районе Аляски. Ранее американские истребители поднимались на перехват Ту-95 в мае этого года.

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