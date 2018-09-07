Пятница, 7 Сентября 2018 года
12:24:32 МСК

Минобороны РФ подтвердило сопровождение Ту-95 американскими истребителями

Политика

Ту-95МС выполняли плановые полеты

Москва, 7 сентября 2018, 11:17 — REGNUM  Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполняли плановые полеты над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, сообщает 7 сентября РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в это время на некоторых маршрутах Ту-95 сопровождались американскими истребителями F-22.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 сентября истребители Военно-воздушных сил США F-22 поднялись на перехват российских ракетоносцев в районе Аляски. Ранее американские истребители поднимались на перехват Ту-95 в мае этого года.

Читайте также: Истребители США второй раз за год вылетали на перехват российских Ту-95

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить