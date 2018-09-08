Перспективы ЕС и России глазами европейских левых

Москва, , 13:08 — REGNUM История отношений СССР и европейских стран показывает, что в ХХ веке, после окончания Второй мировой войны, связи было легче устанавливать с теми государствами Европы, в которых правили партии социал-демократической и социалистической ориентации. Как нынешние европейские левые видят будущие отношения Европы и России, обсуждает автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Левые политики Европы второй половины ХХ века искали и находили разумные компромиссы с советским руководством, но теперь, после крушения социалистического содружества, авторитет России среди левоцентристов и социалдемократов в Европе находится на чрезвычайно низком уровне. Складывается впечатление, что пропаганда в сочетании с «мягкой силой» евроатлантического единства сумела нивелировать антикапиталистические призывы социалистов Восточной и Юго-Восточной Европы.

К друзьям России можно отнести лишь немногих, например, президента Республики Сербской Милорада Додика. А вот новоиспеченные члены НАТО на Балканах и в Восточной Европе демонстрируют отсутствие интереса к улучшению отношений с Россией.

Почему так происходит, читайте в статье: Юго-восток Европы: «левый барьер» для России?

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